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Сигарети зникають з полиць: коли відновляться поставки і чи зростуть ціни

12:30 13.08.2026 Чт
3 хв
JTI та Philip Morris шукають нову логістику після втрати складів ритейлерів
aimg Ірина Костюченко aimg Анастасія Мацепа
Сигарети зникають з полиць: коли відновляться поставки і чи зростуть ціни Фото: серія ударів по логістиці ритейлу зачепила тютюновий ринок (Getty Images)
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Тютюнові вироби тимчасово зникають з полиць мереж "Сільпо" та "Фора" через руйнування розподільчих центрів Fozzy Group і Novus. Виробники вже шукають альтернативні маршрути, однак зазначають, що повернення асортименту потребує часу.

Про це говориться у матеріалі РБК-Україна "Склади під ударом: чому з магазинів зникають молочка та сигарети і до чого готуватися покупцям".

Головне:

  • Japan Tobacco International (JTI) очікує, що її продукція поступово повернеться на полиці вже протягом найближчого тижня;
  • У Philip Morris Ukraine заявили, що в частині магазинів полиці вже заповнені, а для інших шукають варіанти відновлення поставок;
  • Виробники не вважають пряму доставку в кожен магазин повноцінною заміною розподільчим центрам, і тим часом залучають дистриб'юторів.
  • Бізнес розраховує на точкові рішення держави – коригування акцизу на знищені сигарети та спрощення переміщення вцілілої продукції з пошкоджених складів без загрози втрати ліцензій.

Серія ударів по логістиці ритейлу зачепила й тютюновий ринок: пошкодження розподільчих центрів (РЦ) найбільших мереж змусило виробників шукати альтернативні канали доставки в магазини.

Коли повернуться сигарети на полиці

У JTI визнають: знищення РЦ стало серйозним викликом для мереж і потребує перебудови логістики. Компанія розраховує повернути продукцію на полиці до кінця тижня 10–16 серпня.

Комерційний директор Philip Morris Ukraine Михайло Муллер розповів РБК-Україна, що частина магазинів уже отримала товар, для інших розглядають постачання через дистриб'юторів.

Чи подорожчають сигарети

Прямого підвищення цін компанії не анонсували, проте додаткові логістичні витрати – новий транспорт, дистриб'ютори, нові маршрути – можуть позначитися на собівартості в перспективі.

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З 24 лютого 2022 року в Україні пошкоджено понад 1,05 млн кв. м складів, майже 750 000 кв. м – у Київському регіоні. JTI очікує від уряду точкових рішень підтримки бізнесу та більшої гнучкості, які б забезпечили безперервність постачання в умовах війни, не створюючи додаткового навантаження на держбюджет.

Насамперед йдеться про надання дозволів вивозити товар з пошкоджених складів попри часткову відсутність відеоспостереження та коригування акцизів на знищену продукцію.

Наразі склади з тютюновими виробами мають перебувати під безперервним відеоспостереженням податківців, аби уникнути "тіньового" обігу. Коли ж в склад влучає ракета, камери нищаться, а без спеціального дозволу вивозити вцілілий товар із пошкодженого складу формально заборонено.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня Росія випустила по Україні 28 ракет і 115 ударних безпілотників. Під атаку потрапили, зокрема, логістичні центри, склади та виробничі підприємства. Одних із найбільших втрат зазнали ''Епіцентр'', Rozetka, також ''Нова пошта'', ''Сільпо'', Novus, Liqui Moly, Puma та Intertop.

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