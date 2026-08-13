Сигареты исчезают с полок: когда возобновятся поставки и вырастут ли цены

Табачные изделия временно исчезают с полок сетей "Сильпо" и "Фора" из-за разрушения распределительных центров Fozzy Group и Novus. Производители уже ищут альтернативные маршруты, однако отмечают, что возврат ассортимента требует времени.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Склады под ударом: почему из магазинов исчезают молочка и сигареты и к чему готовиться покупателям ".

Главное:

Japan Tobacco International (JTI) ожидает, что ее продукция постепенно вернется на полки уже в ближайшую неделю;

уже в ближайшую неделю; В Philip Morris Ukraine заявили, что в части магазинов полки уже заполнены , а для других ищут варианты возобновления поставок;

, а для других ищут варианты возобновления поставок; Производители не считают прямую доставку в каждый магазин полноценной заменой распределительным центрам, и привлекают дистрибьюторов.

полноценной заменой распределительным центрам, и привлекают дистрибьюторов. Бизнес рассчитывает на точечные решения государства – корректировку акциза на уничтоженные сигареты и упрощение перемещения уцелевшей продукции с поврежденных складов без угрозы потери лицензий.

Серия ударов по логистике ритейла коснулась и табачного рынка: повреждение распределительных центров (РЦ) крупнейших сетей заставило производителей искать альтернативные каналы доставки в магазины.

Когда вернутся сигареты на полки

В JTI признают: уничтожение РЦ стало серьезным вызовом для сетей и нуждается в перестройке логистики. Компания рассчитывает вернуть продукцию на полки до конца недели 10-16 августа.

Коммерческий директор Philip Morris Ukraine Михаил Муллер рассказал РБК-Украина, что часть магазинов уже получила товар, для других рассматривают поставки через дистрибьюторов.

Подорожают ли сигареты

Прямого повышения цен компании не анонсировали, однако дополнительные логистические затраты – новый транспорт, дистрибьюторы, новые маршруты – могут отразиться на себестоимости в перспективе.

С 24 февраля 2022 года в Украине повреждено более 1,05 млн. кв. м складов, около 750 000 кв. м – в Киевском регионе. JTI ожидает от правительства точечных решений поддержки бизнеса и большей гибкости, которые обеспечили бы непрерывность поставок в условиях войны, не создавая дополнительной нагрузки на госбюджет.

В первую очередь речь идет о предоставлении разрешений вывозить товар из поврежденных складов, несмотря на частичное отсутствие видеонаблюдения и корректировки акцизов на уничтоженную продукцию.

Теперь склады с табачными изделиями должны находиться под непрерывным видеонаблюдением налоговиков, чтобы избежать "теневого" обращения. Когда же попадает в состав ракета, камеры уничтожаются, а без специального разрешения вывозить уцелевший товар из поврежденного состава формально запрещено.

Напомним, в ночь на 5 августа Россия выпустила по Украине 28 ракет и 115 ударных беспилотников. В атаку попали, в частности, логистические центры, склады и производственные предприятия. Одни из наибольших потерь понесли ''Эпицентр'', Rozetka, также ''Новая почта'', ''Сильпо'', Novus, Liqui Moly, Puma и Intertop.