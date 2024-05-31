Сигарети дорожчатимуть швидше: комітет Ради підтримав підвищення акцизу

Проектом №11090 передбачено поступове до 2028 року підвищення специфічних ставок акцизного податку з сигарет до досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, загальний акцизний податок на сигарети (специфічний та адвалорний податок) у країнах - членах ЄС має становити не менше 60% від середньозваженої роздрібної ціни продажу сигарет, та не має бути меншим 90 євро за 1 000 штук сигарет незалежно від ціни продажу. Для порівняння, станом на 1 року 2024 мінімальне податкове зобов’язання на сигарети в Україні становить 2516,54 гривень (приблизно 60 євро) за 1000 штук.

Крім того, пропонується перейти з гривні на євро для визначення ставки акцизного податку задля уникнення впливу інфляції на підвищення ставок.

За даними авторів, реалізація законопроекту матиме наслідком збільшення доходів бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів у 2025 році у сумі близько 612 млн гривень, у 2026 році – 5 млрд гривень, у 2027 році – 9,4 млрд гривень, у 2028 році – 13,9 млрд гривень.

Як повідомив Железняк, у 2025 році акциз зросте на 23%, а потім у 2016-2028 роках буде по +5%. "В цьому році збільшення буде тільки у випадку девальвації", - додав депутат.