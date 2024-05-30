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В Офісі президента відмовилися від ідеї "економічного бронювання", - джерело

Україна, Четвер 30 травня 2024 12:43
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В Офісі президента відмовилися від ідеї "економічного бронювання", - джерело Фото: Офіс президента відмовився від ідеї "економічного бронювання" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

В Офісі президента України відмовилися від ідеї так званого "економічного бронювання" від мобілізації. Очікуване підвищення податків певною мірою вплинуло на те, що ця ідея не буде реалізована.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в ОП, йдеться в публікації "Ставки вгору. Чому влада порушує обіцянку не збільшувати податки і що про це думає бізнес".

Співрозмовник видання зазначив, що відмовитись від такої ідеї було вирішено через те, що Генштаб побоюється, що "економічне бронювання" не розв'яже проблему з нестачею кадрів, буде сприйнято як офіційний відкуп від мобілізації і лише спричинить негативну реакцію в армії.

"Наразі від ідеї економічного бронювання відмовилися взагалі, тому що категорично проти був Генштаб. Але 5 млрд доларів (200 млрд грн. - ред.), які через це не потраплять до бюджету, треба чимось покрити. Думаю, зростання податків частково вирішить цю проблему", - сказав співрозмовник в ОП.

У Генштабі відмовилися коментувати виданню свою позицію щодо "економічного бронювання", пославшись на те, що це питання не в його компетенції.

Голова фінансового комітету Ради Данило Гетьманцев вважає, що питання бронювання та підвищення податків взагалі не пов'язані. "Підвищення податків буде в будь-якому разі - іншого джерела немає", - сказав він у коментарі виданню.

Зараз у Раді ще пропонують варіанти "економічного бронювання", але шансів їх прийняти замало. Глава ВР Руслан Стефанчук скептично ставиться до питання "економічного бронювання" від мобілізації, адже, за його словами, таке бронювання не спрацювало в жодній країні світу.

У середині травня перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко заявив, що ідея "економічного бронювання" - це питання суспільства та соціальної справедливості.

Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у парламенті розглядається дві моделі економічного бронювання. Одна із них передбачає сплату податку із зарплати 35 тисяч гривень, друга - квотне бронювання за галузями.

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