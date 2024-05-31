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Сигареты будут дорожать быстрее: комитет Рады поддержал повышение акциза

Фото: сигареты в Украине будут дорожать быстрее (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Комитет Верховной рады по вопросам финансов поддержал правительственный проект изменений в Налоговый кодекс Украины о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена комитета Ярослава Железняка в Telegram.

Проектом №11090 предусмотрено постепенное к 2028 году повышение специфических ставок акцизного налога с сигарет до достижения минимального уровня, установленного в ЕС.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, общий акцизный налог на сигареты (специфический и адвалорный налог) в странах - членах ЕС должен составлять не менее 60% от средневзвешенной розничной цены продажи сигарет и не должен быть меньше 90 евро за 1 000 штук сигарет, независимо от цены продажи. Для сравнения, по состоянию на 1 год 2024 года минимальное налоговое обязательство на сигареты в Украине составляет 2516,54 гривен (приблизительно 60 евро) за 1000 штук.

Кроме того, предлагается перейти с гривны на евро для определения ставки акцизного налога во избежание влияния инфляции на повышение ставок.

По данным авторов, реализация законопроекта приведет к увеличению доходов бюджета за счет дополнительных поступлений акцизного налога с табачных изделий в 2025 году в сумме около 612 млн гривен, в 2026 году - 5 млрд гривен, в 2027 году - 9,4 млрд гривен, в 2028 году - 13,9 млрд гривен.

Как сообщил Железняк, в 2025 году акциз вырастет на 23%, а затем в 2016-2028 годах будет по +5%. "В этом году увеличение будет только в случае девальвации", – добавил депутат.

Напомним, по данным Госстата, за 2023 год сигареты премиум-класса в Украине подорожали на 16,4% до 96,2 гривен за пачку. Общая инфляция составила всего 5,1%. С начала 2024 года сигареты подорожали еще на 72% до 103,1 гривен.

Как заявил глава финансового комитета Совета Даниил Гетманцев, "повышение налогов будет в любом случае - другого источника нет", имея в виду не только рост акцизов.

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