Siemens запропонувала розмістити в Україні три плавучі електростанції

Німецька компанія Siemens звернулася до уряду України з пропозицією про розміщення своїх плавучих електростанцій в акваторіях Одеси, Миколаєва, Ізмаїла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.
Siemens пропонує Україні електростанції потужністю 150-300 МВт. Опад судів становить близько 5 метрів. Для виробництва електроенергії на суднах спалюють скраплений природний газ, мазут або біодизель. За допомогою кабелів судна з'єднуються із наземною мережею.
Як повідомляє Forbes, в "Укренерго" прокоментували, що держкомпанія не веде жодних переговорів щодо плавучих електростанцій. Водночас один із чиновників анонімно поінформував: "Переговори справді були. Але поки це вилами по воді, більше схоже на просування комерційних інтересів, тому ми обережні".
Зазначається, що зараз українські приватні споживачі платять за електроенергію 1,44-1,68 грн за кВт-год, промисловість на Одещині – до 10 грн за кВт-год. Для порівняння, плавучі станції турецької Karpowership виробляють електроенергію, ціна якої у перерахунку на гривні становить 7,64 – 9,55 грн за кВт-год.
Раніше ми писали, що турецька компанія Karpowership, яка володіє флотом енергетичних барж, веде переговори про відправку плавучих ТЕС в Україну для постачання електроенергії.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в НЕК "Укренерго" не вважають, що українці зіткнуться цього сезону з блекаутом.
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