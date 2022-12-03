Siemens предложила разместить в Украине три плавучие электростанции

Siemens предлагает Украине электростанции мощностью 150-300 МВт. Осадка судов составляет около 5 метров. Для производства электроэнергии на судах сжигают сжиженный природный газ, мазут или биодизель. Посредством кабелей суда соединяются с наземной сетью.

Как сообщает Forbes, в "Укрэнерго" прокомментировали, что госкомпания не ведет никаких переговоров по плавучим электростанциям. Вместе с тем один из чиновников анонимно проинформировал: "Переговоры действительно были. Но пока это вилами по воде, больше похоже на продвижение коммерческих интересов, поэтому мы осторожны".

Отмечается, что сейчас украинские частные потребители платят за электроэнергию 1,44-1,68 грн за кВт-ч, промышленность в Одесской области – до 10 грн за кВт-ч. Для сравнения, плавучие станции турецкой Karpowership производят электроэнергию, цена которой в пересчете на гривны составляет 7,64 – 9,55 грн за кВт-ч.