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Siemens предложила разместить в Украине три плавучие электростанции

Фото: Siemens предложила разместить в Украине три плавучие электростанции (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Немецкая компания Siemens обратилась к правительству Украины с предложением размещения своих плавучих электростанций в акваториях Одессы, Николаева, Измаила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Siemens предлагает Украине электростанции мощностью 150-300 МВт. Осадка судов составляет около 5 метров. Для производства электроэнергии на судах сжигают сжиженный природный газ, мазут или биодизель. Посредством кабелей суда соединяются с наземной сетью.

Как сообщает Forbes, в "Укрэнерго" прокомментировали, что госкомпания не ведет никаких переговоров по плавучим электростанциям. Вместе с тем один из чиновников анонимно проинформировал: "Переговоры действительно были. Но пока это вилами по воде, больше похоже на продвижение коммерческих интересов, поэтому мы осторожны".

Отмечается, что сейчас украинские частные потребители платят за электроэнергию 1,44-1,68 грн за кВт-ч, промышленность в Одесской области – до 10 грн за кВт-ч. Для сравнения, плавучие станции турецкой Karpowership производят электроэнергию, цена которой в пересчете на гривны составляет 7,64 – 9,55 грн за кВт-ч.

Ранее мы писали, что турецкая компания Karpowership, владеющая флотом энергетических барж, ведет переговоры об отправке плавучих ТЭС в Украину для поставки электроэнергии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в НЭК "Укрэнерго" не считают, что украинцы столкнутся в этом сезоне с блэкаутом.

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