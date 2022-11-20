"Укренерго" про можливість блекауту: не кінець світу і не факт, що буде

У НЕК "Укренерго" вважають, що не факт, що українці стикнуться цього сезону з блекаутом. Але якщо він все ж таки буде, то не потрібно вважати повне відключення електроенергії "кінцем світу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону.

"Блекаут - це не якийсь кінець світу. Блекаут - це повне або значне погашення енергосистеми, після якого відразу починається її відновлення", - сказав Кудрицький.

За його словами, тривалість такої події дуже важко спрогнозувати, оскільки це буде залежати від ступеня та характеру пошкодження інфраструктури.

"Це може бути тривалість, співставна до останньої масованої атаки, може бути довше, може бути коротше", - підкреслив глава "Укренерго".

Повідомляється, що в "Укренерго" останнім часом провели багато протиаварійних тренувань та підготовчих заходів, всі працівники чітко знають, що робити у випадку блекауту.

"Хоча я особисто не вважаю, що це станеться з нами обов'язково. Далеко не факт, що ми стикнемося цього сезону з блекаутом", - додав Кудрицький.