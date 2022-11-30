Туреччина може надати Україні плавучі ТЕС. Переговори ще тривають

За повідомленням компанії Karpowership, яка володіє найбільшим у світі флотом плавучих ТЕС, ці енергетичні баржі можна використовувати за умови дотримання умов безпеки. Наразі компанія веде переговори з представниками найбільшого українського порту поблизу Одеси про відправлення до України трьох таких суден.

"Ми ведемо переговори з одеською владою та українською енергетичною компанією "Укренерго" про розміщення біля Одеси трьох енергетичних установок загальною потужністю 300 МВт", - повідомила топменеджер компанії Karpowership Зейнеп Харези.

Вона також зазначила в інтерв'ю Nikkei.Asia, що на черзі вирішення суто комерційних і технічних параметрів угоди, а також сторонам потрібно владнати питання безпеки суден. Харезі вважає, що для цього варто звернутися за посередництвом до ООН, як і у випадку із зерновою угодою.

"Залежно від потреб і погоджень, ми могли б зробити це до кінця року. Судна готові, і ми можемо розгорнути їх за три тижні", - підкреслила вона.

Наразі відомо, що турецька компанія Karadeniz Holding, яка працює під брендом Karpowership, з 2010 року має 25 зафрахтованих по всьому світу барж Powerships, які працюють, зокрема, в Гамбії, Гані, Гвінеї-Бісау, Лівані, Сьєрра-Леоне, Судані, Замбії, на Кубі. Такі плавучі ТЕС можуть працювати на дизелі, мазуті або біопаливі. І хоча викиди вуглекислого газу від таких електростанцій набагато вищі, ніж у газових ТЕС чи АЕС, на сьогодні ця технологія визнається міжнародною спільнотою. Про це свідчить світовий ринок оренди таких енергетичних барж, обсяг якого сягає близько 10 ГВт.