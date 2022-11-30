Туреччина може надати Україні плавучі ТЕС. Переговори ще тривають
Турецька компанія Karpowership, що має флот енергетичних барж, веде переговори про відправку плавучих ТЕС в Україну для постачання електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei.Asia.
За повідомленням компанії Karpowership, яка володіє найбільшим у світі флотом плавучих ТЕС, ці енергетичні баржі можна використовувати за умови дотримання умов безпеки. Наразі компанія веде переговори з представниками найбільшого українського порту поблизу Одеси про відправлення до України трьох таких суден.
"Ми ведемо переговори з одеською владою та українською енергетичною компанією "Укренерго" про розміщення біля Одеси трьох енергетичних установок загальною потужністю 300 МВт", - повідомила топменеджер компанії Karpowership Зейнеп Харези.
Вона також зазначила в інтерв'ю Nikkei.Asia, що на черзі вирішення суто комерційних і технічних параметрів угоди, а також сторонам потрібно владнати питання безпеки суден. Харезі вважає, що для цього варто звернутися за посередництвом до ООН, як і у випадку із зерновою угодою.
"Залежно від потреб і погоджень, ми могли б зробити це до кінця року. Судна готові, і ми можемо розгорнути їх за три тижні", - підкреслила вона.
Наразі відомо, що турецька компанія Karadeniz Holding, яка працює під брендом Karpowership, з 2010 року має 25 зафрахтованих по всьому світу барж Powerships, які працюють, зокрема, в Гамбії, Гані, Гвінеї-Бісау, Лівані, Сьєрра-Леоне, Судані, Замбії, на Кубі. Такі плавучі ТЕС можуть працювати на дизелі, мазуті або біопаливі. І хоча викиди вуглекислого газу від таких електростанцій набагато вищі, ніж у газових ТЕС чи АЕС, на сьогодні ця технологія визнається міжнародною спільнотою. Про це свідчить світовий ринок оренди таких енергетичних барж, обсяг якого сягає близько 10 ГВт.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у НЕК "Укренерго" не вважають, що українці стикнуться цього сезону з блекаутом.
Нагадаємо, нещодавно в Офісі президента зробили заяву на тлі повідомлень про рекомендації українцям виїхати через загрозу блекауту. В ОП заспокоїли, що виїжджати за кордон через напружену ситуацію в енергетичній сфері не треба.
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