ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сидней вышел на рекордные показатели суточных COVID-заражений

Новина українською →
Сидней, Среда 25 августа 2021 09:28
Сидней вышел на рекордные показатели суточных COVID-заражений Фото: Сидней вышел на рекордные показатели суточных COVID-заражений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В самом густонаселенном городе Австралии вспышка коронавируса на фоне распространения нового штамма "Дельта". За сутки Сидней зафиксировал 919 новых заражений, что является рекордным показателем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

При этом всего в стране выявлено около 1 тысячи случаев коронавируса.

Отмечено, что большинство заражений обнаружили среди невакцинированных людей, сейчас 113 человек находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Известно, что Австралия ввела локдаун для более чем половины своего населения, и несмотря на это число заражений продолжает расти.

Кроме этого около 31% взрослого населения полностью привиты, в то время как 54% получили первую дозу вакцины.

Напомним, с понедельника в Сиднее ввели ночной комендантский час чтобы сдержать распространение нового штамма "Дельта".

Добавим, что в Сиднее военных медиков привлекли к вакцинации населения.

,

Читайте РБК-Украина в Google News
Австралия Сидней Коронавирус
NEWS
В Украине 727 новых случаев коронавируса
В Украине 727 новых случаев коронавируса
DAILY
Космические амбиции. Как Украина покоряла Вселенную и когда вернется на орбиту
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Космические амбиции. Как Украина покоряла Вселенную и когда вернется на орбиту