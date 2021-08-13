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В Сиднее военных врачей привлекут к вакцинации населения

Новина українською →
Сидней, Пятница 13 августа 2021 09:59
В Сиднее военных врачей привлекут к вакцинации населения Фото: в Сиднее военных врачей привлекут к вакцинации населения (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Лидер оппозиционной Австралийской лейбористской партии Энтони Альбанезе заявил, что военные медики должны помочь в организации центров массовой вакцинации в Сиднее. Также он предложил привлечь бывших медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, массовая вакцинация в западном Сиднее может быть достигнута только в том случае, если в регионе будет больше центров, способных привить большое количество людей.

"Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении австралийских сил обороны медицинского и материально-технического персонала для поддержки создания и ежедневной работы центров массовой вакцинации", - сказал Альбанезе.

Он также предложил, чтобы федеральное правительство помогло органам здравоохранения Нового Южного Уэльса нанять бывших врачей и медсестер, а также других медицинских работников и студентов-медиков для помощи в процессе вакцинации.

Альбанезе отметил, что передача COVID-19 в Сиднее сейчас "находится на высокой траектории".

Напомним, что в Сиднее военные устраивают рейды по домам больных на коронавирус, таким образом они проверяют соблюдение самоизоляции.

Добавим, в Австралии зафиксировали вспышку штамма коронавируса "Дельта".

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Австралия Сидней Коронавирус Вакцина от коронавируса
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