В Сиднее военных врачей привлекут к вакцинации населения

Лидер оппозиционной Австралийской лейбористской партии Энтони Альбанезе заявил, что военные медики должны помочь в организации центров массовой вакцинации в Сиднее. Также он предложил привлечь бывших медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, массовая вакцинация в западном Сиднее может быть достигнута только в том случае, если в регионе будет больше центров, способных привить большое количество людей.

"Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении австралийских сил обороны медицинского и материально-технического персонала для поддержки создания и ежедневной работы центров массовой вакцинации", - сказал Альбанезе.

Он также предложил, чтобы федеральное правительство помогло органам здравоохранения Нового Южного Уэльса нанять бывших врачей и медсестер, а также других медицинских работников и студентов-медиков для помощи в процессе вакцинации.

Альбанезе отметил, что передача COVID-19 в Сиднее сейчас "находится на высокой траектории".