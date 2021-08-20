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Сидней вводит комендантский час из-за вспышки "Дельта"-штамма

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Сидней, Пятница 20 августа 2021 12:59
Сидней вводит комендантский час из-за вспышки "Дельта"-штамма Фото: Сидней вводит комендантский час из-за вспышки "Дельта"-штамма (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В самом густонаселенном городе Австралии со следующей недели введут ночной комендантский час. Таким образом в Сиднее пытаются сдержать распространение нового штамма "Дельта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Два миллиона жителей Сиднея будут находиться под ночным комендантским часом, чтобы замедлить вариант "Дельта", который распространяется по всему штату Новый Южный Уэльс", - говорится в сообщении.

Указано, что комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 5:00 будет введен с понедельника, 23 сентября.

Указано, что тот, кто его нарушит должен заплатить штраф и пройти 14 дневную самоизоляцию.

Кроме того, премьер-министр штата Глэдис Береджиклян продлила действие карантинных ограничений.

В частности, речь идет об обязательном масочном режиме и ограничении по времени на пребывание людей на улицах днем.

Так, поскольку аналогичный комендантский час уже действует в Мельбурне, более четверти населения Австралии будет придерживаться жестких мер, за исключением работников критической инфраструктуры.

Известно, что за минувшие сутки в Новом Южном Уэльсе было выявлено 644 новых случаев коронавируса, вакцинировано в штате около 28% взрослого населения.

Напомним, в столице Австралии Канберра объявили недельный карантин.

Добавим, что в Сиднее военных медиков привлекли к вакцинации населения.

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Австралия Сидней Карантин Комендантский час Коронавирус "Дельта"
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