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Сідней вийшов на рекордні показники добових COVID-заражень

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Сідней, Середа 25 серпня 2021 09:28
Сідней вийшов на рекордні показники добових COVID-заражень Фото: Сідней вийшов на рекордні показники добових COVID-заражень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У найбільш густонаселеному місті Австралії спалах коронавірусу на тлі поширення нового штаму "Дельта". За добу Сідней зафіксував 919 нових заражень, що є рекордним показником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

При цьому загалом у країні виявлено близько 1 тисячі випадків коронавірусу.

Зазначено, що більшість заражень виявили серед невакцинованих людей, наразі 113 осіб перебувають у лікарні в тяжкому стані.

Відомо, що Австралія ввела локдаун для більше ніж половини свого населення, та попри це кількість інфікувань продовжує зростати.

Крім цього близько 31% дорослого населення повністю щеплені, в той час, як 54% отримали першу дозу вакцини.

Нагадаємо, з понеділка в Сіднеї ввели нічну комендантську годину аби стримати розповсюдження нового штаму "Дельта".

Додамо, що в Сіднеї військових медиків залучили до вакцинації населення.

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