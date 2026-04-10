Сидить не в кабінеті Єрмака і багато делегує. Як Буданов змінив роботу в ОП

Робота Кирила Буданова на посаді голови Офісу президента кардинально відрізняється від того, як працював його попередник Андрій Єрмак. Він не намагається бути скрізь одночасно і багато делегує.

Про це йдеться у матеріалі РБК- Україна " 100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій ".

"Функціонал Єрмака за шість років фактично відповідав статусу віце-президента, який менеджерував усе. Буданов цього не робить і не влазить всюди" - міркує в розмові з виданням співрозмовник у Раді.

Буданов на цьому місці поводиться зовсім інакше - з цим згодні всі без винятку співрозмовники РБК-Україна в різних структурах влади.

Якщо його попередник любив мікроменеджмент і намагався займатися буквально всім - від збірної з футболу до відносин з Глобальним Півднем, нинішній керівник ОП і делегує завдання, і сам не намагається бути скрізь одночасно. Десятки різних робочих груп, створених та очолюваних Єрмаком, по суті припинили свою діяльність з його відходом.

Буданов обрав кабінет Кучми

Примітно, що Буданов розмістився не в колишньому кабінеті Єрмака, а в кабінеті, де колись сидів друг президента та його екс-помічник Сергій Шефір, і ще раніше - колишній президент Леонід Кучма.

"Єрмак сидів завжди або у президента, або у себе. Буданов переміщається по ОП, ходить на доповіді до президента, а для великих нарад йому треба йти в інший, просторий кабінет на Банковій", - розповідає один із співрозмовників видання.

Характер відносин із безпосереднім керівником, власне з президентом - ще одна відмінність між колишнім та нинішнім керівником Офісу. Якщо взаємодія Єрмака з президентом України Володимиром Зеленським багато в чому будувалася на неформальній довірі і персональній дружбі, то з призначенням Буданова ця комунікація стала більш формалізованою, інституційною та службовою.

Загалом між ними нормальні стосунки зі взаємоповагою у парадигмі начальник-підлеглий - таку оцінку РБК-Україна почуло відразу від кількох співрозмовників у владі.

"Кирило поки ще не інтегрувався з президентом темпераментами. Треба, щоб емоції трохи частіше співпадали і щоби вони більше попрацювали поруч. Андрій Борисович дуже часто бував на четвертому поверсі, Кирило виключно по ділу. Це загалом робить відносини більш робочими, що непогано, бо дає більше простору президенту", - ділиться один з інформованих співрозмовників, близьких до Зеленського.

Відносини із командою Офісу президента

Масштабних кадрових чисток чи оновлень на Банковій Буданов поки не проводив. Джерело видання каже, що керівник ОП координує команду Офісу, ставлячи їм конкретні завдання.

Наприклад, заступника з регіональної політики Віктора Микиту він відправив безпосередньо "у поля" - тобто до регіонів. А заступник із юридичних питань Ірина Мудра бере на себе частину економічних функцій як заступник голови Ради з підтримки підприємництва. Нещодавно цю Раду очолив Буданов.

Загалом стосунки керівника ОП зі своїми заступниками джерела видання описують як "конструктивні". Поряд з регулярними нарадами, які проводить з ними Буданов, його "замам" загалом вдається простіше і оперативніше комунікувати з ним, каже один із співрозмовників. Інше джерело з команди президента пояснює: Буданов більш сфокусовано підходить до проблем.

"У Кирила інший стиль, він намагається координувати заступників більш м'яко, проводить регулярні спільні наради, значно більш доступний для співробітників. Рішення все одно ухвалює президент. Загалом Офіс зараз більш залучений не через одну людину, як раніше, а через різних. Кирило підтягує з собою людей, тобто більше може покладатись на заступників. Президент більше взаємодіє з заступниками", - зазначає співрозмовник.

Ведення переговорних справ

На новому місці Буданов змушений займатися не яскравими операціями на кшталт диверсій проти ворога чи ліквідацій російських військових злочинців, а важливими, але рутинними питаннями, як наприклад, ветеранська політика, політика пам'яті, зустрічі з бізнесом, відновлення зруйнованого житла тощо.

"Переговорні справи він продовжує вести. З військових та інших важливих питань він висловлюється і його думку запитують. Як керівник Офісу він часто приходить до президента з купою паперу, але це означає, що робота в Офісі триває і папери не лежать без діла. Здається, що йому, навпаки, подобається займатись вирішенням якихось таких питань, які давно не вирішувались", - розповідає джерело з команди Зеленського.