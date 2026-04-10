Чи є криза в Раді? Буданов особисто зустрічався з нардепами та оголосив про зміни

Ситуація у Верховній Раді не є кризою, а лише проблемою, яку вже вдалося подолати. Для цього керівництво Офісу президента проводило особисті зустрічі з народними депутатами та домовилося про подальшу системну взаємодію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю очільника Офісу президента України Кирила Буданова Укрінформу та Новини.LIVE.

Парламентської кризи немає, були проблеми

Говорячи про роботу Верховної Ради Буданов наголосив, що ситуація у парламенті не була кризою у повному розумінні.

"Я два тижні тому казав, що нема кризи, є проблема. Я ж казав: "Ми її подолаємо". Я вам збрехав? Ні. Рішення, які нам потрібні, є. Так, можна по-різному дивитися, що там трошки не добрали, хотілося би більшого, скажімо, нашим міжнародним партнерам, але ж є національний інтерес. І ми зробили те, що потрібно було", - заявив він.

Керівник ОП сказав, що ухвалені рішення дозволять забезпечити фінансування держави та уникнути скорочення бюджетних програм.

"Це дасть нам зараз змогу отримати необхідні, давайте відверто казати, кошти для функціонування нашої держави. Для того, щоб не було скорочення бюджетних програм", - додав він.

При цьому, як саме вдалося досягти домовленостей, Буданов розкривати не став.

"Тут, вибачте, не буде вам відповіді, щось має залишатися за лаштунками. Я за своє життя з такою величезною кількістю людей мав справу, що, повірте, наші народні депутати - це просто янголи в порівнянні з тими, з ким мені доводилося ввести різного роду перемовини", - розповів він.

Діалог з Радою буде продовжено на системній основі

Відповідаючи на запитання щодо нинішньої співпраці Офісу президента з парламентом та на якому рівні діалог зараз Буданов сказав: "Я сподіваюся, що цей діалог буде продовжений на системній основі. Ми домовились із ними на останній великій зустрічі про наступну, вона має скоро відбутися".

За його словами, зустрічі можуть стати регулярними.

"Тут потрібен системний підхід. Я вірю в системні підходи. Реактивно можна зробити будь-що - але один раз, розумієте, в чому проблема? А нам же ж один раз тут не допоможе. Єдність потрібна", - підсумував він.