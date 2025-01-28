Січень б'є температурні рекорди: у Києві та ще 6 містах зафіксували історичні максимуми

Денні максимуми в деяких містах України побили свої попередні історичні рекордні значення. Тим часом у Києві зафіксували цілих два температурних рекорди.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, низку температурних рекордів було встановлено в Україні впродовж понеділка, 27 січня.
"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати", - зазначили синоптики.
Виходячи з оприлюдненої карти, денні температурні максимуми було встановлено у 6 містах:
Водночас у Києві, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, впродовж 27 січня було зафіксовано два температурні рекорди:
"За багаторічними показниками така температура повітря відповідає кінцю березня", - наголосили синоптики.
Температурні рекорди в Києві 27 січня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Варто зазначити, що на сьогодні, 28 січня, українцям прогнозували хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Вітер - південний, 7-12 м/с (у Карпатах - подекуди пориви, 15-20 м/с).
Температура вдень в середньому - від 5 до 10 градусів тепла. На заході та півдні країни - від 9 до 14 градусів за Цельсієм.
Тим часом на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей впродовж 28-29 січня очікується значна сніголавинна небезпека - у зв'язку з відлигою.
"3 рівень, помаранчевий", - уточнили у прес-службі УкрГМЦ.
Попередження про сніголавинну небезпеку (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
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