Січень б'є температурні рекорди: у Києві та ще 6 містах зафіксували історичні максимуми

В яких містах і про які денні максимуми йдеться

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, низку температурних рекордів було встановлено в Україні впродовж понеділка, 27 січня.

"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати", - зазначили синоптики.

Виходячи з оприлюдненої карти, денні температурні максимуми було встановлено у 6 містах:

у Сумах - 5,5°С;

у Рівному - 8,3°С;

в Ужгороді - 10,8°С;

у Луцьку - 11,6°С;

у Львові - 12,6°С;

в Івано-Франківську - 14,2°С.

Карта температурних рекордів 27 січня 2025 року (карта: facebook.com/UkrHMC)

Водночас у Києві, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, впродовж 27 січня було зафіксовано два температурні рекорди:

мінімальна температура повітря не опустилась нижче 5,1°С (що на 2,1°С вище попереднього рекордного показника для цієї дати у 1902 році);

середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 5,9°С (що перевищило попередній рекордний показник 1902 року на 1,0°С, а кліматичну норму - на 9,8°С).

"За багаторічними показниками така температура повітря відповідає кінцю березня", - наголосили синоптики.



Температурні рекорди в Києві 27 січня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Варто зазначити, що на сьогодні, 28 січня, українцям прогнозували хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Вітер - південний, 7-12 м/с (у Карпатах - подекуди пориви, 15-20 м/с).

Температура вдень в середньому - від 5 до 10 градусів тепла. На заході та півдні країни - від 9 до 14 градусів за Цельсієм.

Прогноз погоди від УкрГМЦ на 28 січня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей впродовж 28-29 січня очікується значна сніголавинна небезпека - у зв'язку з відлигою.

"3 рівень, помаранчевий", - уточнили у прес-службі УкрГМЦ.

Попередження про сніголавинну небезпеку (скриншот: facebook.com/UkrHMC)