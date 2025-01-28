Январь бьет температурные рекорды: в Киеве и еще 6 городах зафиксировали исторические максимумы

В каких городах и о каких дневных максимумах идет речь

Согласно информации Укргидрометцентра, ряд температурных рекордов был установлен в Украине в течение понедельника, 27 января.

"Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты", - отметили синоптики.

Исходя из обнародованной карты, дневные температурные максимумы были установлены в 6 городах:

в Сумах - 5,5°С;

в Ровно - 8,3°С;

в Ужгороде - 10,8°С;

в Луцке - 11,6°С;

во Львове - 12,6°С;

в Ивано-Франковске - 14,2°С.

Карта температурных рекордов 27 января 2025 года (карта: facebook.com/UkrHMC)

В то же время в Киеве, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в течение 27 января было зафиксировано два температурных рекорда:

минимальная температура воздуха не опустилась ниже 5,1°С (что на 2,1°С выше предыдущего рекордного показателя для этой даты в 1902 году);

среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 5,9°С (что превысило предыдущий рекордный показатель 1902 года на 1,0°С, а климатическую норму - на 9,8°С).

"По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует концу марта", - отметили синоптики.



Температурные рекорды в Киеве 27 января (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Стоит отметить, что на сегодня, 28 января, украинцам прогнозировали облачную погоду с прояснениями, без осадков. Ветер - южный, 7-12 м/с (в Карпатах - местами порывы, 15-20 м/с).

Температура днем в среднем - от 5 до 10 градусов тепла. На западе и юге страны - от 9 до 14 градусов по Цельсию.

Прогноз погоды от УкрГМЦ на 28 января (карта: facebook.com/UkrHMC)

Между тем на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей в течение 28-29 января ожидается значительная снеголавинная опасность - в связи с оттепелью.

"3 уровень, оранжевый", - уточнили в пресс-службе УкрГМЦ.

Предупреждение о снеголавинной опасности (скриншот: facebook.com/UkrHMC)