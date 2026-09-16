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У Сибіги не знають, де зараз Кравченко: до дипустанов не звертався

18:29 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Роман Кот aimg Олена Бджола
Фото: Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)

Станом на зараз ніяких відомостей про Кравченка в МЗС не мають. Проте дипломати готові у межах закону сприяти правоохоронним органам при ймовірному розвитку справи.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу про енергетичне перемир'я у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна.

Кравченко до дипустанов не звертався

Тихий озвучив позицію МЗС щодо можливих правових механізмів у випадку, якщо Кравченку вручать підозру.

"Механізму тоді ми будемо надавати сприяння, те, яке передбачено законодавством, нашими повноваженими функціями. Тому поживемо - побачимо, як це буде відбуватися", - каже він.

Також речник зазначив, що станом на зараз у відомстві не знають про перебування ексгенпрокурора.

"Наші закордонні дипломатичні установи не залучені в якусь діяльність людини, чи якісь його зустрічі, чи кудись переміщення, це я можу підтвердити. І я не знаю про його перебування, чи де він знаходиться", - віздзначив Тихий.

Раніше РБК-Україна писало, що 15 вересня президент України Володимир Зеленський затвердив звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка.

Також повідомлялося, що раніше того ж дня Рада підтримала звільнення Кравченка з посади генпрокурора.

Крім того, Кравченко заявив 14 вересня, що наразі перебуває за кордоном "у службовому відрядженні". Як повідомив співрозмовник РБК-Україна, тодішній генпрокурор виїхав з України близько 02:30 через один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

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МЗС УкраїниПавло КравченкоУкраїна