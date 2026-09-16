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У Сибиги не знают, где сейчас Кравченко: в дипучреждения не обращался

18:29 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Роман Кот aimg Елена Бджола
Фото: Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)

По состоянию на сегодня никаких сведений о Кравченко в МИДе нет. Однако дипломаты готовы в рамках закона содействовать правоохранительным органам при вероятном развитии дела.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга об энергетическом перемирии в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина.

Кравченко в дипучреждения не обращался

Тихий озвучил позицию МИД по поводу возможных правовых механизмов в случае, если Кравченко вручат подозрение.

"Механизму тогда мы будем оказывать содействие, то, которое предусмотрено законодательством, нашими полномочными функциями. Поэтому поживем - увидим, как это будет происходить", - говорит он.

Также спикер отметил, что по состоянию на данный момент в ведомстве не знают о месте пребывании экс-генпрокурора.

"Наши зарубежные дипломатические учреждения не вовлечены в какую-то деятельность человека, какие-то его встречи, или куда-то перемещения, это я могу подтвердить. И я не знаю о его пребывании, где он находится", - отметил Тихий.

Ранее РБК-Украина писало, что 15 сентября президент Украины Владимир Зеленский утвердил увольнение генерального прокурора Руслана Кравченко.

Также сообщалось, что ранее в тот же день Рада поддержала увольнение Кравченко с должности генпрокурора.

Кроме того, Кравченко заявил 14 сентября, что сейчас находится за границей "в служебной командировке". Как сообщил собеседник РБК-Украина, тогдашний генпрокурор выехал из Украины около 02:30 из-за одного из пунктов пропуска на границе с Польшей.

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