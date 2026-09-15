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Зеленський звільнив Кравченка з посади генпрокурора

20:59 15.09.2026 Вт
1 хв
aimg Іван Носальський
Зеленський звільнив Кравченка з посади генпрокурора Фото: Руслан Кравченко (Getty Images)
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Президент України Володимир Зеленський затвердив звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ голови української держави.

"Звільнити Кравченка Руслана Андрійовича з посади генерального прокурора", - сказано в указі.

Скандальне розслідування

Скандал навколо Руслана Кравченка розгорівся після початку розслідування НАБУ та САП, який отримав назву "Карфаген".

У рамках справи правоохоронці заявили про викриття злочинної організації, яку, за версією слідства, створив та очолював керівник одного із підрозділів Офісу генерального прокурора Сергій Кропива.

Учасників організації підозрюють у систематичному отриманні хабарів від шахрайських кол-центрів в обмін на невтручання у їхню роботу.

На тлі розслідування 7 вересня Кравченко подав заяву про відставку. Він назвав це свідомим політичним рішенням та заявив, що не хоче, щоб посада генерального прокурора використовувалася як інструмент політичного протистояння.

Ситуація різко загострилася 14 вересня. Кравченко виступив із відеозверненням, у якому заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу.

Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що Кравченко має лише один шлях - звільнення з посади, і закликав Верховну Раду не затягувати з рішенням.

Сьогодні, 15 вересня, Рада підтримала звільнення Кравченка з посади генпрокурора.

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