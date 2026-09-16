У Сибіги не знають, де зараз Кравченко: до дипустанов не звертався
Станом на зараз ніяких відомостей про Кравченка в МЗС не мають. Проте дипломати готові у межах закону сприяти правоохоронним органам при ймовірному розвитку справи.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу про енергетичне перемир'я у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна.
Кравченко до дипустанов не звертався
Тихий озвучив позицію МЗС щодо можливих правових механізмів у випадку, якщо Кравченку вручать підозру.
"Механізму тоді ми будемо надавати сприяння, те, яке передбачено законодавством, нашими повноваженими функціями. Тому поживемо - побачимо, як це буде відбуватися", - каже він.
Також речник зазначив, що станом на зараз у відомстві не знають про перебування ексгенпрокурора.
"Наші закордонні дипломатичні установи не залучені в якусь діяльність людини, чи якісь його зустрічі, чи кудись переміщення, це я можу підтвердити. І я не знаю про його перебування, чи де він знаходиться", - віздзначив Тихий.
Раніше РБК-Україна писало, що 15 вересня президент України Володимир Зеленський затвердив звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка.
Також повідомлялося, що раніше того ж дня Рада підтримала звільнення Кравченка з посади генпрокурора.
Крім того, Кравченко заявив 14 вересня, що наразі перебуває за кордоном "у службовому відрядженні". Як повідомив співрозмовник РБК-Україна, тодішній генпрокурор виїхав з України близько 02:30 через один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею.