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Сибига обратился к Западу из-за атак "Шахедов": снимите все ограничения в защиту от террора

Суббота 02 ноября 2024 17:08
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Сибига обратился к Западу из-за атак "Шахедов": снимите все ограничения в защиту от террора Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация ужесточает свой террор против Украины. В частности, атак "Шахедами" становится все больше, поэтому Запад должен снять все ограничения для защиты нашей страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

Он сообщил, что в течение сентября Россия применила против Украины 1331 дрон типа "Шахед". Это в свою очередь, равно около 44 дронам в день.

Между тем за октябрь враг использовал для атак по Украине 1908 год "Шахедов". То есть в среднем за этот месяц россияне использовали 62 дрона в день.

Сегодня РФ запустила по Киеву и другим городам уже 71 беспилотник. В этой связи министр иностранных дел призвал Запад выполнить два действия.

"Дайте разрешение Украине бить по их пунктам базирования и складам в России. Позвольте партнерам перехватывать их в нашем небе. Снимите все ограничения на защиту жизни от террора", - написал Сибига.

Напомним, что силы ПВО сбили все дроны, которые угрожали 2 ноября Киеву. Прямых попаданий в столице не было, однако падение обломков российских беспилотников зафиксировано в шести районах столицы, а именно - Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском.

В частности, в Святошинском районе из-за обломков БпЛА горели верхние этажи многоэтажки.

Подробнее о том, какую тактику используют россияне для атаки столицы - читайте в материале РБК-Украина.

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