Сибига обратился к Западу из-за атак "Шахедов": снимите все ограничения в защиту от террора

Российская Федерация ужесточает свой террор против Украины. В частности, атак "Шахедами" становится все больше, поэтому Запад должен снять все ограничения для защиты нашей страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

Он сообщил, что в течение сентября Россия применила против Украины 1331 дрон типа "Шахед". Это в свою очередь, равно около 44 дронам в день.

Между тем за октябрь враг использовал для атак по Украине 1908 год "Шахедов". То есть в среднем за этот месяц россияне использовали 62 дрона в день.

Сегодня РФ запустила по Киеву и другим городам уже 71 беспилотник. В этой связи министр иностранных дел призвал Запад выполнить два действия.

"Дайте разрешение Украине бить по их пунктам базирования и складам в России. Позвольте партнерам перехватывать их в нашем небе. Снимите все ограничения на защиту жизни от террора", - написал Сибига.