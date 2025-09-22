Сибіга зустрівся зі словацьким міністром: питання енергетики не лишилось поза увагою

Україно-словацькі відносини сьогодні

Нагадаємо, два тижні тому президент Володимир Зеленський і прем'єр Словаччини Роберт Фіцо зустрілися в Ужгороді.

Сторони обговорили низку важливих та ключових тем, серед них - вступ України до Євросоюзу, який, за словами Зеленського, Братислава підтримує.

При цьому Зеленський намагався донести Фіцо, що в російських енергоресурсів немає майбутнього в Європі.

Як відомо, Словаччина та Угорщина все ще купують нафту у РФ на відміну від інших країн ЄС, які припинили імпорт російських енергоресурсів через вторгнення агресора в Україну 2022 року.

Україна та США тиснуть на Словаччину та Угорщину, щоб країни відмовились від російських енергоресурсів. Однак в Словаччині нещодавно розповіли, за яких умов зможуть відмовитись від нафти та газу з РФ.

А саме позиція Братислави така: відмова можлива лише за наявності надійних альтернатив і розвиненої інфраструктури.