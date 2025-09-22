RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Сибига встретился со словацким министром: вопрос энергетики не остался без внимания

Фото: глава МИД Андрей Сибига и его словацкий коллега Юрай Бланар (t.me/Ukraine_MFA)
Автор: Маловичко Юлия

Глава МИД Андрей Сибига провел встречу с министром иностранных дел и европейских вопросов Словакии Юраем Бланаром. Обсудили, в частности энергетическую безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в Telegram.

Встреча прошла в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам Сибиги, стороны обсудили важные вопросы на фоне недавнего диалога между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

"Сосредоточились на будущем европейской архитектуры безопасности, потенциале нашего оборонного сотрудничества через механизм SAFE и вопросах энергетической безопасности. Мы также обсудили развитие наших двусторонних отношений и следующий раунд консультаций между нашими правительствами", - цитирует пресс-служба главу МИД Украины.

Сибига также поблагодарил Бланара за присоединение Словакии к "Коалиции укрытий гражданской защиты" и ее постоянную поддержку интеграции Украины в ЕС".

Украино-словацкие отношения сегодня

Напомним, две недели назад президент Владимир Зеленский и премьер Словакии Роберт Фицо встретились в Ужгороде.

Стороны обсудили ряд важных и ключевых тем, среди них - вступление Украины в Евросоюз, который, по словам Зеленского, Братислава поддерживает.

При этом Зеленский пытался донести Фицо, что у российских энергоресурсов нет будущего в Европе.

Как известно, Словакия и Венгрия все еще покупают нефть в РФ в отличие от других стран ЕС, которые прекратили импорт российских энергоресурсов из-за вторжения агрессора в Украину в 2022 году.

Украина и США давят на Словакию и Венгрию, чтобы страны отказались от российских энергоресурсов. Однако в Словакии недавно рассказали, при каких условиях смогут отказаться от нефти и газа из РФ.

А именно позиция Братиславы такова: отказ возможен только при наличии надежных альтернатив и развитой инфраструктуры.

