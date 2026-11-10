Сибіга зустрінеться з міністром Південної Кореї для "нормалізації відносин", - дипломатичне джерело

Сибіга зустрінеться з Чо Хьоном

Очільник МЗС України Андрій Сибіга зустрінеться зі своїм колегою з Південної Кореї Чо Хьоном у Парижі. Це буде особиста зустріч, каже дипломатичне джерело.

"Її метою буде нормалізація відносин і двостороннього діалогу", - уточнило джерело.

Дипломатична суперечка з Південною Кореєю

Раніше РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон заявив, що не виключає розриву дипломатичних відносин з Україною. Це станеться, якщо нинішня ескалація розбіжностей продовжиться.

Проте МЗС України закликало стримано ставитись і аналізувати реальні цитати міністра закордонних справ Південної Кореї Чо Хьона. Про розрив дипвідносин між країнами не йдеться.

Нагадаємо, дипломатична суперечка між Києвом і Сеулом загострилася, коли президент Володимир Зеленський повідомив на Генеральній Асамблеї ООН про передачу Південній Кореї двох військовополонених із КНДР.