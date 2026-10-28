Південна Корея допустила розрив дипвідносин з Україною через скандал із полоненими КНДР
Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон у вівторок заявив, що не виключає розриву дипломатичних відносин з Україною на тлі скандалу з полоненими з КНДР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Koreancenter.
Корейський міністр заявив, що не виключає розриву дипломатичних відносин з Україною, якщо нинішня ескалація розбіжностей продовжиться.
"Якщо ескалація продовжиться, я вважаю, що така можливість також існує", - відповів Чо Хьон за запитання, чи насправді нинішня дипломатична криза з Києвом рівнозначна розриву дипломатичних відносин.
Напередодні Південна Корея відкликала з України вісім дипломатів через суперечку щодо розголошення інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених.
Як відомо, на початку жовтня Сеул також відкликав свого посла в Києві Пак Кі-чана, а згодом вирішив скоротити персонал посольства.
Суперечка між Києвом і Сеулом
Нагадаємо, дипломатична суперечка між Києвом і Сеулом загострилася після того, як 23 вересня президент Володимир Зеленський повідомив на Генеральній Асамблеї ООН про передачу Південній Кореї двох військовополонених із КНДР.
Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що розголошення цієї інформації порушило домовленість про конфіденційність.
У Сеулі пояснили, що таємниця мала захистити військових та їхні родини, які залишаються в Північній Кореї.
Водночас в Офісі президента України заперечили, що існувала домовленість про збереження цієї справи в таємниці.