ua en ru
Ср, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Південна Корея допустила розрив дипвідносин з Україною через скандал із полоненими КНДР

08:15 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Південна Корея допустила розрив дипвідносин з Україною через скандал із полоненими КНДР Фото: міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон (з відкритих джерел)
Додати як бажане джерело в Google

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон у вівторок заявив, що не виключає розриву дипломатичних відносин з Україною на тлі скандалу з полоненими з КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Koreancenter.

Корейський міністр заявив, що не виключає розриву дипломатичних відносин з Україною, якщо нинішня ескалація розбіжностей продовжиться.

"Якщо ескалація продовжиться, я вважаю, що така можливість також існує", - відповів Чо Хьон за запитання, чи насправді нинішня дипломатична криза з Києвом рівнозначна розриву дипломатичних відносин.

Напередодні Південна Корея відкликала з України вісім дипломатів через суперечку щодо розголошення інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених.

Як відомо, на початку жовтня Сеул також відкликав свого посла в Києві Пак Кі-чана, а згодом вирішив скоротити персонал посольства.

Суперечка між Києвом і Сеулом

Нагадаємо, дипломатична суперечка між Києвом і Сеулом загострилася після того, як 23 вересня президент Володимир Зеленський повідомив на Генеральній Асамблеї ООН про передачу Південній Кореї двох військовополонених із КНДР.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що розголошення цієї інформації порушило домовленість про конфіденційність.

У Сеулі пояснили, що таємниця мала захистити військових та їхні родини, які залишаються в Північній Кореї.

Водночас в Офісі президента України заперечили, що існувала домовленість про збереження цієї справи в таємниці.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Південна Корея
Новини
Нічний удар по Харкову: у місті пошкоджені будівлі, серед постраждалих дитина (фото)
Нічний удар по Харкову: у місті пошкоджені будівлі, серед постраждалих дитина (фото)
Аналітика
Зеленський 23 рази говорив про вибори, але законодавство не змінено: інтерв’ю з Железняком
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Зеленський 23 рази говорив про вибори, але законодавство не змінено: інтерв’ю з Железняком