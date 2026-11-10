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Сибига встретится с министром Южной Кореи для "нормализации отношений", - дипломатический источник

16:21 10.11.2026 Вт
1 мин
aimg Милан Лелич aimg Елена Бджола
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (x.com/andrii_sybiha)

Украина предпринимает ряд действий по нормализации отношений с Южной Кореей. Одно из них состоится на уровне министров иностранных дел.

Об этом РБК-Украина сообщил дипломатический источник.

Сибига встретится с Чо Хеном

Глава МИД Украины Андрей Сибига встретится со своим коллегой из Южной Кореи Чо Хьоном в Париже. Это будет личная встреча, говорит дипломатический источник.

"Ее целью будет нормализация отношений и двустороннего диалога", - уточнил источник.

Дипломатический спор с Южной Кореей

Ранее РБК-Украина писала, что министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хьон заявил, что не исключает разрыва дипломатических отношений с Украиной. Это произойдет, если нынешняя эскалация разногласий продолжится.

Однако МИД Украины призвал сдержанно относиться и анализировать реальные цитаты министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хьона. О разрыве дипотношений между странами речь не идет.

Напомним, дипломатический спор между Киевом и Сеулом обострился, когда президент Владимир Зеленский сообщил на Генеральной Ассамблее ООН о передаче Южной Корее двух военнопленных из КНДР.

Президент Южной Кореи Ли Чже Мьон заявил, что разглашение этой информации якобы нарушило договоренность о конфиденциальности.

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УкраинаЮжная КореяАндрей Сибига