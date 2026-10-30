Південна Корея не розриває дипломатичні відносини з Україною, - МЗС

МЗС України закликало стримано ставитись і аналізувати реальні цитати міністра закордонних справ Південної Кореї Чо Хьона. Про розрив дипвідносин між країнами не йдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Георгія Тихого на брифінгу.

Дипвідносини з Південною Кореєю

Тихий запропонував спочатку скоригувати те, що цитували в українській та іноземній пресі як нібито "якусь підготовку до розриву відносин".

"Це не відповідає дійсності. Насправді я закликаю всіх послухати безпосередньо цитату, яку сказав корейський міністр, коли його питали - чи може ситуація ескалювати до рівня, який би загрожував дипломатичним відносинам", - уточнив речник.

За словами Тихого, Чо Хьон відповів гіпотетично: можливо, якщо далі буде ескалюватися, то розрив відбудеться. Проте сторони працюють над тим, щоб не допустити подальшу ескалацію.

"І чомусь саме з цієї відповіді, ми знаємо, як у нас працює фабрика заголовків, з цієї відповіді саме вийшло, що він допустив розрив дипвідносин?", - питає Тихий.

Він додав, що цитата міністра Південної Кореї "була абсолютно протилежна".

"Я розумію, що на тлі всіх цих скандалів вже з'являється бажання у людей ще щось підкинути туди, щоб горіло яскравіше. Не треба цього робити. Я вас закликаю стримано ставитись і аналізувати реальні цитати, які людина говорить", - каже він.

Тихий додав, що головне полягає в тому, що Чо Хьон підкреслив:

незмінність широкої підтримки України;

продовження участі Південної Кореї в міжнародних зусиллях, спрямованих на припинення агресії Росії.

"Тому там насправді сигнали, якщо подивитися, вони набагато більш нейтральні, ніж те, що в нас полетіло в медіа", - зазначили в МЗС.