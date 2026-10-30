Південна Корея не розриває дипломатичні відносини з Україною, - МЗС
МЗС України закликало стримано ставитись і аналізувати реальні цитати міністра закордонних справ Південної Кореї Чо Хьона. Про розрив дипвідносин між країнами не йдеться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Георгія Тихого на брифінгу.
Дипвідносини з Південною Кореєю
Тихий запропонував спочатку скоригувати те, що цитували в українській та іноземній пресі як нібито "якусь підготовку до розриву відносин".
"Це не відповідає дійсності. Насправді я закликаю всіх послухати безпосередньо цитату, яку сказав корейський міністр, коли його питали - чи може ситуація ескалювати до рівня, який би загрожував дипломатичним відносинам", - уточнив речник.
За словами Тихого, Чо Хьон відповів гіпотетично: можливо, якщо далі буде ескалюватися, то розрив відбудеться. Проте сторони працюють над тим, щоб не допустити подальшу ескалацію.
"І чомусь саме з цієї відповіді, ми знаємо, як у нас працює фабрика заголовків, з цієї відповіді саме вийшло, що він допустив розрив дипвідносин?", - питає Тихий.
Він додав, що цитата міністра Південної Кореї "була абсолютно протилежна".
"Я розумію, що на тлі всіх цих скандалів вже з'являється бажання у людей ще щось підкинути туди, щоб горіло яскравіше. Не треба цього робити. Я вас закликаю стримано ставитись і аналізувати реальні цитати, які людина говорить", - каже він.
Тихий додав, що головне полягає в тому, що Чо Хьон підкреслив:
- незмінність широкої підтримки України;
- продовження участі Південної Кореї в міжнародних зусиллях, спрямованих на припинення агресії Росії.
"Тому там насправді сигнали, якщо подивитися, вони набагато більш нейтральні, ніж те, що в нас полетіло в медіа", - зазначили в МЗС.
Раніше РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон заявив, що не виключає розриву дипломатичних відносин з Україною, якщо нинішня ескалація розбіжностей продовжиться.
Нагадаємо, дипломатична суперечка між Києвом і Сеулом загострилася, коли президент Володимир Зеленський повідомив на Генеральній Асамблеї ООН про передачу Південній Кореї двох військовополонених із КНДР.
Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що розголошення цієї інформації порушило домовленість про конфіденційність.