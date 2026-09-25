Президент Південної Кореї звинуватив Україну в розголошенні передачі полонених з КНДР

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон висловив жаль через те, що Україна розкрила інформацію про передачу двох полонених північнокорейських військових Південній Кореї. За його словами, це порушення угоди про нерозголошення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство The Korea Times .

"Було доречно з усіх боків не розголошувати це, враховуючи численні проблеми, які могло б спричинити оприлюднення, і ми домовились так і робити", - написав Лі Чже Мьон у своєму акаунті в X.

"Україна розкрила передачу в порушення угоди про нерозголошення. Я не знаю причин цього, але шкодую про це", - написав Лі.

Президент наголосив: питання надзвичайно чутливе і здатне вплинути на дипломатію, національну безпеку та загальну ситуацію на Корейському півострові. За його словами, Сеул і Київ спершу погодили конфіденційний формат передачі саме через ризик подібних ускладнень.

За наявними даними, сторони обговорювали можливість передачі полонених ще відтоді, як ті самі висловили бажання опинитись у Південній Кореї. Раніше Сеул уникав будь-яких офіційних підтверджень їхнього прибуття - через побоювання за безпеку самих полонених і їхніх родичів, які залишаються в Північній Кореї.

Українська сторона у відповідь на запит агентства Yonhap пояснила, що розкрила лише сам факт передачі, без подробиць процесу - тримати в секреті абсолютно все, на їхню думку, виглядало б дивно.

"Жорстоко й безвідповідально" - так Лі назвав публічне розкриття подібної інформації, відповідаючи критикам угоди про конфіденційність, - незалежно від наслідків для міжкорейських відносин чи навіть можливої загрози для чиєїсь безпеки.

Насамкінець президент висловив надію, що війни, які забирають життя невинних людей, якнайшвидше закінчаться.