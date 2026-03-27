Сибіга на зустрічі G7 нагадав про рецепт завершення війни: що він включає

Для завершення війни Росії проти України необхідно реалізувати стратегію, що включає посилення економічного тиску на агресора та надання Києву дієвого пакета стримування.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час сесії "Підтримка України" з очільниками МЗС держав "G7", повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС .

Рецепт завершення війни

Глава МЗС нагадав партнерам український рецепт припинення агресії. Він наголосив, що ключовими елементами є активне залучення США, суттєве підвищення ціни війни для Москви, пакет стримування та системна підтримка України.

За словами Сибіги, погіршення позицій РФ на полі бою та в економіці здатні примусити Кремль до миру.

У цьому контексті будь-які кроки щодо послаблення тиску на агресора є контрпродуктивними.

"Ми увійшли в фазу, коли російський зимовий терор зазнав поразки, а Росія втрачає понад 30 тисяч окупантів щомісяця і більше територій, ніж захоплює", - підкреслив він.

Обмеження для росіян та удари вглиб РФ

Міністр зазначив, що підвищення ціни війни має включати не лише втрати на фронті, а й повну ізоляцію.

Додатковим кроком може стати заборона російським комбатантам та членам їхніх родин на в’їзд до країн G7.

Щодо військового аспекту, Сибіга наголосив, що Україна не збавлятиме темпів ураження ворога.

"Ми не збираємося послаблювати власний тиск - навпаки, удари вглиб Росії лише посилюватимуться. Справедливо, щоб війна поверталася туди, звідки прийшла", - зауважив голова МЗС.

Пакет стримування та гарантії Українська сторона розраховує на інвестиції в оборонну промисловість, посилення ППО та розблокування пакета підтримки ЄС у 90 млрд євро.

Також Сибіга зробив акцент на необхідності юридично зобовʼязуючих гарантій безпеки за підтримки США.