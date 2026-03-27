Велика делегація з ЄС приїде в Україну в роковини Бучі: Сибіга розкрив деталі

Представниця ЄС Кая Каллас та міністри закордонних справ країн Євросоюзу приїдуть до Києва 31 березня.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у соцмережі X .

Візит європейської делегації збігається з річницею звільнення Київщини від російських окупантів. Очільник МЗС підкреслив, що вибір цього дня є свідомим кроком для вшанування пам'яті жертв агресії.

"Ця дата символічна. Ми відзначимо сумну річницю різанини в Бучі та підтвердимо свою відданість притягненню російських злочинців до відповідальності за це та інші злочини", - наголосив Сибіга.

Пріоритети переговорів

Окрім юридичних аспектів покарання РФ, дипломати зосередяться на практичній допомозі Україні в умовах триваючої війни. Сторони обговорять розширення військової підтримки та координацію кроків для забезпечення довгострокового миру на континенті.

"Ми також обговоримо підтримку України з боку ЄС, тиск на Росію та зусилля щодо досягнення миру та захисту довгострокової стабільності в Європі", - додав міністр.

Андрій Сибіга подякував Каї Каллас та європейським колегам за те, що вони прийняли запрошення відвідати українську столицю у такий важливий період.