Велика делегація з ЄС приїде в Україну в роковини Бучі: Сибіга розкрив деталі

17:05 27.03.2026 Пт
2 хв
Європейські дипломати відвідають Україну в символічну дату
aimg Сергій Козачук
Велика делегація з ЄС приїде в Україну в роковини Бучі: Сибіга розкрив деталі Фото: Каллас і міністри ЄС відвідають Київ 31 березня (Віталій Носач/РБК-Україна)

Представниця ЄС Кая Каллас та міністри закордонних справ країн Євросоюзу приїдуть до Києва 31 березня.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у соцмережі X.

Читайте також: Сибіга і Рубіо обговорили війну в Україні на G7 у Франції

Візит європейської делегації збігається з річницею звільнення Київщини від російських окупантів. Очільник МЗС підкреслив, що вибір цього дня є свідомим кроком для вшанування пам'яті жертв агресії.

"Ця дата символічна. Ми відзначимо сумну річницю різанини в Бучі та підтвердимо свою відданість притягненню російських злочинців до відповідальності за це та інші злочини", - наголосив Сибіга.

Пріоритети переговорів

Окрім юридичних аспектів покарання РФ, дипломати зосередяться на практичній допомозі Україні в умовах триваючої війни. Сторони обговорять розширення військової підтримки та координацію кроків для забезпечення довгострокового миру на континенті.

"Ми також обговоримо підтримку України з боку ЄС, тиск на Росію та зусилля щодо досягнення миру та захисту довгострокової стабільності в Європі", - додав міністр.

Андрій Сибіга подякував Каї Каллас та європейським колегам за те, що вони прийняли запрошення відвідати українську столицю у такий важливий період.

Дипломатична активність Андрія Сибіги

Нагадаємо, останнім часом українська дипломатія посилила роботу над розривом зв'язків з агресором та зміцненням стратегічного партнерства із Заходом.

Зокрема, днями Кабінет Міністрів України припинив дію 116 міжнародних угод, укладених з РФ, Білоруссю та в рамках СНД. За словами глави МЗС, Україна остаточно прощається з радянською спадщиною, щоб позбутися всього, що її послаблює.

Крім того, на полях зустрічі G7 у Франції Андрій Сибіга провів переговори з держсекретарем США Марко Рубіо. Сторони обговорили посилення тиску на Росію як ключовий фактор для завершення війни, а також ситуацію на Близькому Сході.

До Поплавського прийшли з обшуками: що сталося
