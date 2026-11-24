Російський диктатор Володимир Путін може наказати зупинити війну, якщо йому не подобаються удари Сил оборони по НПЗ Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Андрія Сибіги.

"Якщо Путіну не подобаються удари України по його нафтопереробних заводах, він може віддати наказ припинити війну. Якщо він не хоче, щоб його військові кораблі зазнавали ударів, він може віддати наказ припинити війну", - наголосив міністр.

Сибіга нагадав і про 432 000 російських солдатів, яких Росія цього року втратила на полі бою, не наблизившись при цьому до цілей свого вторгнення.

"Вочевидь, йому до них байдуже. Досить скаржитися. Припиніть війну", - підкреслив глава МЗС.

Нагадаємо, глава Кремля заявив, що Україна нібито не прислухається до прохань президента США Дональда Трампа припинити атаки на російські НПЗ. Диктатор анонсував нові удари у відповідь.