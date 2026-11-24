Российский диктатор Владимир Путин может приказать остановить войну, если ему не нравятся удары Сил обороны по НПЗ России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Андрея Сибиги.

"Если Путину не нравятся удары Украины по его нефтеперерабатывающим заводам, он может отдать приказ прекратить войну. Если он не хочет, чтобы его военные корабли подвергались ударам, он может отдать приказ прекратить войну", - подчеркнул министр.

Сибига напомнил и о 432 000 российских солдатах, которых Россия в этом году потеряла на поле боя, не приблизившись при этом к целям своего вторжения.

"Очевидно, ему до них нет дела. Хватит жаловаться. Прекратите войну", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, глава Кремля заявил, что Украина якобы не прислушается к просьбам президента США Дональда Трампа прекратить атаки на российские НПЗ. Диктатор анонсировал новые ответные удары.