Російські атаки у відповідь на удари України по нафтопереробних заводах РФ є "неминучими".

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Крім того, тієї ж ночі Сили оборони України уразили "Новошахтинський завод нафтопродуктів" у Ростовській області. Зранку губернатор області повідомив, що НПЗ у Ростовській області зупинився після атаки.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій та СБУ в ніч на 23 листопада атакували одразу два нафтових об'єкти Росії - Пермський нафтопереробний завод та нафтоперекачувальну станцію "Калейкино".

"Зазначу, що відповідні дії з нашого боку неминучі. Про це мають знати всі", - підкреслив Путін.

Диктатор зазначив, що Україна нібито не прислухається до прохань президента США Дональда Трампа припинити атаки на об'єкти паливно-енергетичного комплексу РФ.

Зазначимо, удари українських дронів з кінця жовтня призвели до падіння обсягів переробки нафти в Росії на 45%. Від удару постраждало вже 15 великих НПЗ.

РБК-Україна також писало, що протягом перших днів листопада Сили оборони завдали ударів одразу по п'яти найбільших російських НПЗ.