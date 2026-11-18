Атаки українських безпілотників з кінця жовтня призвели до падіння обсягів переробки нафти в Росії на 45%. Від удару постраждало вже 15 великих НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними галузевих джерел агентства, внаслідок серії атак збої або повну зупинку роботи зафіксували на 15 із 35 великих російських нафтопереробних заводів. Для порівняння, у середині минулого тижня таких об'єктів було дев'ять.

Через майже щоденні удари дронів протягом останніх 20 днів обсяги переробки нафти в Росії скоротилися приблизно до 400 000 тонн на добу (близько 3 мільйонів барелів на добу). Наприкінці жовтня цей показник перевищував 700 000 тонн на добу.

Сумарна номінальна потужність російських підприємств, які постраждали від атак із кінця жовтня, становить близько 500 000 тонн на добу. Це відповідає приблизно 54% від загальної потужності первинної переробки нафти в країні, яка оцінюється в 930 000 тонн на добу.

Водночас джерела зазначають, що попри різке зниження на окремих заводах, середні загальні обсяги переробки в листопаді тримаються на рівні понад 500 000 тонн на добу. Це лише на 5-10% нижче за показники вересня та жовтня.