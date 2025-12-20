Сибіга жорстко відповів Орбану на заяви про війну РФ проти України

Що передувало

Напередодні Орбан заявив, що "незрозуміло, хто на кого напав" у війні між Україною та РФ. Цинічна заява політика пролунала на тлі рішення ЄС щодо подальшої фінансової підтримки Києва.

"Вони спокійно снідають вдома, п'ють каву і думають, що з моральної точки зору правильно допомогти маленькій країні, яку атакували, звичайно, не такій вже й маленькій, і не зовсім зрозуміло, хто на кого напав, але в будь-якому разі ми зараз допомагаємо країні, яка зазнала насильства, і це нам нічого не коштує. Але зрештою, вони будуть платити", - заявив Орбан.

Реакція МЗС

"Так само незрозуміло, як це було для угорського керівництва у 1939 році", - написав на це Сибіга.

Таким чином міністр провів історичну паралель із періодом Другої світової війни, коли Угорщина була союзницею нацистської Німеччини. У 1940 році країна приєдналася до пакту держав Осі, брала участь у вторгненні до Югославії та воювала проти СРСР на Східному фронті, зазнавши значних втрат.

Після поразки під Сталінградом становище Угорщини різко погіршилося: у 1944 році країну окупували німецькі війська, а бойові дії на її території тривали до 1945 року.

Варто зазначити, що регент Угорщини Міклош Хорті наприкінці війни намагався вивести країну з союзу з нацистами, однак ці спроби завершилися провалом через німецьку окупацію.