Сибіга про затримання танкера Marinera: вітаємо такий підхід Трампа до РФ

"Затримання корабля під російським прапором у Північній Атлантиці підкреслює рішуче лідерство Сполучених Штатів і президента Трампа. Ми вітаємо такий підхід у відносинах із Росією: діяти, а не боятися", - сказав Сибіга.

Він додав, що такий підхід потрібно реалізувати і в мирному процесі для наближення тривалого миру між Україною та Росією.