Сибига о задержании танкера Marinera: приветствуем такой подход Трампа к РФ

"Задержание корабля под русским флагом в Северной Атлантике подчеркивает решительное лидерство Соединенных Штатов и президента Трампа. Мы приветствуем такой подход в отношениях с Россией: действовать, а не бояться", - сказал Сибига.

Он добавил, что такой подход нужно реализовать и в мирном процессе для приближения продолжительного мира между Украиной и Россией.