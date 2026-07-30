Сибіга запропонував Польщі відновити переговори з партнерами щодо захисту українського неба

Виконувач обовязків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським після вторгнення російської ракети на територію Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сибіги у соцмережі Х.
Сибіга зазначив, що Україна готова надати Польщі всю необхідну допомогу у розслідуванні інциденту.
Обидва міністри погодилися, що зміцнення повітряного щита України має бути нагальним пріоритетом для всієї євроатлантичної спільноти.
"Я також запропонував відновити переговори з іншими союзниками щодо всіх можливих способів захисту повітряного простору України за участю партнерів. Йдеться не про благодійність, а про прагматичні рішення для покращення нашої спільної безпеки", - зазначив глава МЗС.
На його думку, сьогоднішнє ракетне вторгнення на територію Польщі також служить яскравим нагадуванням про жахливу реальність, з якою стикаються обидві країни.
"Настав час зосередитися на протидії гострим загрозам у сьогоденні, а не на суперечливих дебатах про минуле. Ми відзначили позитивні результати вчорашньої зустрічі президента Зеленського та прем'єр-міністра Туска та говорили про виконання їхніх домовленостей", - додав Сибіга.
Нагадаємо, цієї ночі, 30 липня, що сході Польщі оголосили повітряну тривогу через російську атаку на західні області України. Згодом з'явилася інформація, що одна або дві ракети могли ненадовго увійти до повітряного простору Польщі.
Пізніше у Люблінському воєводстві місцеві жителі чули потужні вибухи. Згодом у полі поблизу села Тарнава-Колонія виявили велику вирву, яка, ймовірно, утворилася після падіння невідомого об'єкта.
Т.в.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що вночі над територією Польщі пролетіла російська крилата ракета Х-101.
Прем'єр Польщі Дональд Туск повідомив, що 30 липня у Польщі терміново скликають координаційну групу після порушення повітряного простору невідомим об'єктом.