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Сибига предложил Польше возобновить переговоры с партнерами по защите украинского неба

14:37 30.07.2026 Чт
2 мин
Сибига отметил необходимость прагматических решений для улучшения общей безопасности
aimg Татьяна Степанова
Фото: и. о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Польши Радославом Сикорским после вторжения российской ракеты на территорию Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Сибиги в соцсети Х.

Сибига отметил, что Украина готова предоставить Польше всю необходимую помощь в расследовании инцидента.

Оба министра согласились, что укрепление воздушного щита Украины должно быть насущным приоритетом для всего евроатлантического сообщества.

" Я также предложил возобновить переговоры с другими союзниками по всем возможным способам защиты воздушного пространства Украины с участием партнеров. Речь идет не о благотворительности, а о прагматических решениях для улучшения нашей общей безопасности", - отметил глава МИД.

По его мнению, сегодняшнее ракетное вторжение на территорию Польши также служит ярким напоминанием об ужасной реальности, с которой сталкиваются обе страны.

"Пора сосредоточиться на противодействии острым угрозам в настоящем, а не на противоречивых дебатах о прошлом. Мы отметили положительные результаты вчерашней встречи президента Зеленского и премьер-министра Туска и говорили о выполнении их договоренностей", - добавил Сибига.

Российская ракета в Польше

Напомним, этой ночью, 30 июля, на востоке Польши объявили воздушную тревогу из-за российской атаки на западные области Украины. Позже появилась информация, что одна или две ракеты могли ненадолго войти в воздушное пространство Польши.

Позже в Люблинском воеводстве местные жители слышали сильнейшие взрывы. Впоследствии в поле близ села Тарнава-Колония обнаружили обширную воронку , которая, вероятно, образовалась после падения неизвестного объекта.

И.о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ночью над территорией Польши пролетела российская крылатая ракета Х-101.

Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что 30 июля в Польше срочно созывается координационная группа после нарушения воздушного пространства неизвестным объектом.

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