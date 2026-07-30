Сибига предложил Польше возобновить переговоры с партнерами по защите украинского неба

Сибига отметил, что Украина готова предоставить Польше всю необходимую помощь в расследовании инцидента.

Оба министра согласились, что укрепление воздушного щита Украины должно быть насущным приоритетом для всего евроатлантического сообщества.

" Я также предложил возобновить переговоры с другими союзниками по всем возможным способам защиты воздушного пространства Украины с участием партнеров. Речь идет не о благотворительности, а о прагматических решениях для улучшения нашей общей безопасности", - отметил глава МИД.

По его мнению, сегодняшнее ракетное вторжение на территорию Польши также служит ярким напоминанием об ужасной реальности, с которой сталкиваются обе страны.

"Пора сосредоточиться на противодействии острым угрозам в настоящем, а не на противоречивых дебатах о прошлом. Мы отметили положительные результаты вчерашней встречи президента Зеленского и премьер-министра Туска и говорили о выполнении их договоренностей", - добавил Сибига.