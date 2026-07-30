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Російська ракета Х-101 залетіла у Польщу, - Сибіга

10:39 30.07.2026 Чт
2 хв
Ракета РФ дібралася до території НАТО
aimg Юлія Капітонова
Російська ракета Х-101 залетіла у Польщу, - Сибіга Фото: Андрій Сибіга (facebook.com/andrij.sybiha)
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Уночі 30 липня над територією Польщі пролетіла російська ракета Х-101.

Про це заявив т.в.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Х.

"Уночі російська крилата ракета Х-101 під час масштабної атаки РФ на Україну перетнула повітряний простір Польщі, порушивши повітряний простір НАТО", - заявив Сибіга.

За його словами, це ще один доказ того, що посилення української ППО важливе не лише для захисту українців, а й також європейців.

Т. в.о глави МЗС підтвердив, що загалом ворог скерував на Україну 74 ракети, чимала частина з яких була балістичною, а також сотні дронів.

"Воєнний злочинець Путін продовжує вести війну проти жінок і дітей. У Дніпропетровській області внаслідок прямого влучання ракети в житловий будинок загинули батьки та троє дітей. Ще двох дітей вдалося врятувати з-під завалів", - наголосив Сибіга.

Він також додав, що ще одна ракета знищила житловий будинок у Львові. Наразі відомо про понад 30 постраждалих, деяких людей досі шукають під завалами.

"Серед цивільного населення є жертви та постраждалі в Києві, Полтаві, Харкові, Миколаєві, Сумах, Вінниці, Черкасах та інших регіонах. Унаслідок цієї атаки по всій Україні загинули щонайменше вісім людей, ще десятки дістали поранення", - наголосив Сибіга.

На цьому тлі він вкотре закликав світ зупинити російський терор, поки не стало надто пізно.

Оновлено о 10:43

Як повідомляє видання Wirtualna Polska, польська влада схиляється до версії, що вночі на її території впала російська ракета.

Інсайдери розповіли журналістам, що сапери ще обстежують місце падіння поблизу села Тарнава-Колонія, але попередні дані свідчать саме про російську ракету.

"Усе вказує на те, що це була російська ракета", - заявило одне з джерел.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вночі 30 липня у Польщі прогриміли вибухи. Також стало відомо про падіння невідомого об’єкта.

Також ми писали, що Дональд Туск екстрено скликає нараду на тлі останніх подій.

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