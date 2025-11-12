Сибіга запевнив партнерів: всіх причетних до корупційних схем притягнуть до відповідальності

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга запевнив європейських колег, що всі причетні до корупційних схем в Україні будуть притягнуті до відповідальності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.
Сибіга провів зустріч із колегами з Франції - Жаном-Ноелем Барро, Німеччини - Йоганном Вадефулем, Італії - Антоніо Таяні та ЄС - Каєю Каллас.
Міністр поінформував партнерів про ситуацію на полі бою, зусилля щодо досягнення миру та боротьбу з корупцією.
"Я підтвердив, що всі, хто причетний до корупційних схем, будуть притягнуті до відповідальності - це тверда позиція президента Володимира Зеленського та нашого уряду", - наголосив він.
Глава МЗС також подякував європейським союзникам за їхню постійну підтримку та кроки, спрямовані на посилення тиску на Росію. Під час зустрічі обговорили 20-й пакет санкцій ЄС і роботу щодо повного використання заморожених російських активів.
Зосередилися й на зміцненні протиповітряної оборони та енергетичної стійкості України напередодні зими, зокрема через механізми PURL та SAFE.
"Я дякую союзникам, які готують нові пакети військової допомоги та підтримки в енергетичній сфері. Також я запросив своїх колег відвідати Україну", - додав міністр.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну організацію у сфері енергетики.
До схеми були причетні українські топ-чиновники. Зокрема, на плівках, які оприлюднило НАБУ, фігурував міністр юстиції Герман Галущенко.
У рамках схеми учасники злочинної організації вимагали хабарі від контрагентів "Енергоатому". Також вони організували роботу офісу, де відмивали незаконно отримані гроші.
Правоохоронці встановили, що через таку "пральню" провели близько 100 млн доларів. Гроші звідти, зокрема, міг забирати колишній віцепрем'єр, міністр національної єдності Олексій Чернишов.
Координувати роботу організації міг бізнесмен Тимур Міндіч, який виїхав з України кілька днів тому. За інформацією Держприкордонслужби, його випустили на законних підставах.
Чотирьом фігурантам справи суд вже обрав запобіжні заходи.
Окрім того, корупційний скандал уже призвів до кадрових рішень. Зокрема, у відставку подали міністр юстиції Герман Галущенко і міністр енергетики Світлана Гринчук.