Сибига заверил партнеров: всех причастных к коррупционным схемам привлекут к ответственности

Сибига провел встречу с коллегами из Франции - Жаном-Ноэлем Барро, Германии - Иоганном Вадефулем, Италии - Антонио Таяни и ЕС - Каей Каллас.

Министр проинформировал партнеров о ситуации на поле боя, усилиях по достижению мира и борьбе с коррупцией.

"Я подтвердил, что все, кто причастен к коррупционным схемам, будут привлечены к ответственности - это твердая позиция президента Владимира Зеленского и нашего правительства", - подчеркнул он.

Глава МИД также поблагодарил европейских союзников за их постоянную поддержку и шаги, направленные на усиление давления на Россию. Во время встречи обсудили 20-й пакет санкций ЕС и работу по полному использованию замороженных российских активов.

Сосредоточились и на укреплении противовоздушной обороны и энергетической устойчивости Украины накануне зимы, в частности через механизмы PURL и SAFE.

"Я благодарю союзников, которые готовят новые пакеты военной помощи и поддержки в энергетической сфере. Также я пригласил своих коллег посетить Украину", - добавил министр.