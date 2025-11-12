Сибіга запевнив партнерів: всіх причетних до корупційних схем притягнуть до відповідальності

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга запевнив європейських колег, що всі причетні до корупційних схем в Україні будуть притягнуті до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Сибіга провів зустріч із колегами з Франції - Жаном-Ноелем Барро, Німеччини - Йоганном Вадефулем, Італії - Антоніо Таяні та ЄС - Каєю Каллас.

Міністр поінформував партнерів про ситуацію на полі бою, зусилля щодо досягнення миру та боротьбу з корупцією.

"Я підтвердив, що всі, хто причетний до корупційних схем, будуть притягнуті до відповідальності - це тверда позиція президента Володимира Зеленського та нашого уряду", - наголосив він.

Глава МЗС також подякував європейським союзникам за їхню постійну підтримку та кроки, спрямовані на посилення тиску на Росію. Під час зустрічі обговорили 20-й пакет санкцій ЄС і роботу щодо повного використання заморожених російських активів.

Зосередилися й на зміцненні протиповітряної оборони та енергетичної стійкості України напередодні зими, зокрема через механізми PURL та SAFE.

"Я дякую союзникам, які готують нові пакети військової допомоги та підтримки в енергетичній сфері. Також я запросив своїх колег відвідати Україну", - додав міністр.