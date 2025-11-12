Сибига заверил партнеров: всех причастных к коррупционным схемам привлекут к ответственности
Министр иностранных дел Андрей Сибига заверил европейских коллег, что все причастные к коррупционным схемам в Украине будут привлечены к ответственности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Сибига провел встречу с коллегами из Франции - Жаном-Ноэлем Барро, Германии - Иоганном Вадефулем, Италии - Антонио Таяни и ЕС - Каей Каллас.
Министр проинформировал партнеров о ситуации на поле боя, усилиях по достижению мира и борьбе с коррупцией.
"Я подтвердил, что все, кто причастен к коррупционным схемам, будут привлечены к ответственности - это твердая позиция президента Владимира Зеленского и нашего правительства", - подчеркнул он.
Глава МИД также поблагодарил европейских союзников за их постоянную поддержку и шаги, направленные на усиление давления на Россию. Во время встречи обсудили 20-й пакет санкций ЕС и работу по полному использованию замороженных российских активов.
Сосредоточились и на укреплении противовоздушной обороны и энергетической устойчивости Украины накануне зимы, в частности через механизмы PURL и SAFE.
"Я благодарю союзников, которые готовят новые пакеты военной помощи и поддержки в энергетической сфере. Также я пригласил своих коллег посетить Украину", - добавил министр.
Коррупционная схема в энергетике
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили преступную организацию в сфере энергетики.
К схеме были причастны украинские топ-чиновники. В частности, на пленках, которые обнародовало НАБУ, фигурировал министр юстиции Герман Галущенко.
В рамках схемы участники преступной организации требовали взятки от контрагентов "Энергоатома". Также они организовали работу офиса, где отмывали незаконно полученные деньги.
Правоохранители установили, что через такую "прачечную" провели около 100 млн долларов. Деньги оттуда, в частности, мог забирать бывший вице-премьер, министр национального единства Алексей Чернышов.
Координировать работу организации мог бизнесмен Тимур Миндич, который выехал из Украины несколько дней назад. По информации Госпогранслужбы, его выпустили на законных основаниях.
Четырем фигурантам дела суд уже избрал меры пресечения.
Кроме того, коррупционный скандал уже привел к кадровым решениям. В частности, в отставку подали министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.