Сибіга закликав РФ передати меморандум до другого раунду переговорів: чому це важливо

Російська Федерація (РФ) повинна надати Україні меморандум до другого раунду переговорів, щоб майбутня зустріч делегацій була субстантивною і предметною важливо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Україні Андрія Сибігу під час пресконференції з турецьким колегою Хаканом Фіданом.
Як відзначив Сибіга, Київ зацікавлений у тому, щоб переговори з Москвою продовжувались, оскільки бажає завершити повномасштабну війну до кінця поточного року. У тому ж числі Україна зацікавлена у встановленні тимчасового перемир'я та готова обговорювати це напрямку з ворогом.
"Ми це підтвердили під час останніх зустрічей наших делегацій з російською стороною. Україна за результатами попередньої зустрічі в Стамбулі вже передала російській стороні своє бачення подальших кроків, подальших мирних зусиль, зокрема щодо параметрів майбутнього перемирʼя", - пояснив він.
За словами голови МЗС, Київ також очікує, що Москва завчасно передасть власний меморандум Україні та Сполученим Штатам Америки (США).
"Для того, щоб наступна зустріч яка планується була субстантивною і предметною важливо отримати завчасно документ, щоб делегація, яка відбуде, мала повноваження для обговорення відповідних позицій", - відзначив голова відомства.
16 травня на території Туреччини відбулись перші за декілька років переговори між Україною та Росією. Тоді ж делегаціям вдалось домовитись про великий обмін полоненими за схемою "1000 на 1000". Цей обмін провели у три етапи протягом минулих вихідних.
Нещодавно Москва запропонувала Києву провести другий раунд перемовин щодо перемир'я у понеділок, 2 червня, у Стамбулі.
Окремо варто додати, що після переговорів Росія заявила про підготовку власного "меморандуму", в якому викладе своє бачення припинення вогню
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