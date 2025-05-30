Сибига призвал РФ передать меморандум ко второму раунду переговоров: почему это важно

Вопрос перемирия на фронте

Как отметил Сибига, Киев заинтересован в том, чтобы переговоры с Москвой продолжались, поскольку желает завершить полномасштабную войну до конца текущего года. В том же числе Украина заинтересована в установлении временного перемирия и готова обсуждать это направлении с врагом.

"Мы это подтвердили во время последних встреч наших делегаций с российской стороной. Украина по результатам предыдущей встречи в Стамбуле уже передала российской стороне свое видение дальнейших шагов, дальнейших мирных усилий, в частности относительно параметров будущего перемирия", - пояснил он.

Подготовка ко второму раунду переговоров

По словам главы МИД, Киев также ожидает, что Москва заблаговременно передаст собственный меморандум Украине и Соединенным Штатам Америки (США).

"Для того, чтобы следующая встреча которая планируется была субстантивной и предметной важно получить заблаговременно документ, чтобы делегация, которая отбудет, имела полномочия для обсуждения соответствующих позиций", - отметил глава ведомства.