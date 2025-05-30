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Сибига призвал РФ передать меморандум ко второму раунду переговоров: почему это важно

Фото: Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) должна предоставить Украине меморандум ко второму раунду переговоров, чтобы предстоящая встреча делегаций была субстантивной и предметной важно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрея Сибигу во время пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Вопрос перемирия на фронте

Как отметил Сибига, Киев заинтересован в том, чтобы переговоры с Москвой продолжались, поскольку желает завершить полномасштабную войну до конца текущего года. В том же числе Украина заинтересована в установлении временного перемирия и готова обсуждать это направлении с врагом.

"Мы это подтвердили во время последних встреч наших делегаций с российской стороной. Украина по результатам предыдущей встречи в Стамбуле уже передала российской стороне свое видение дальнейших шагов, дальнейших мирных усилий, в частности относительно параметров будущего перемирия", - пояснил он.

Подготовка ко второму раунду переговоров

По словам главы МИД, Киев также ожидает, что Москва заблаговременно передаст собственный меморандум Украине и Соединенным Штатам Америки (США).

"Для того, чтобы следующая встреча которая планируется была субстантивной и предметной важно получить заблаговременно документ, чтобы делегация, которая отбудет, имела полномочия для обсуждения соответствующих позиций", - отметил глава ведомства.

 

Переговоры между Украиной и Россией

16 мая на территории Турции состоялись первые за несколько лет переговоры между Украиной и Россией. Тогда же делегациям удалось договориться о большом обмене пленными по схеме "1000 на 1000". Этот обмен провели в три этапа в течение прошлых выходных.

Недавно Москва предложила Киеву провести второй раунд переговоров о перемирии в понедельник, 2 июня, в Стамбуле.

Отдельно стоит добавить, что после переговоров Россия заявила о подготовке собственного "меморандума", в котором изложит свое видение прекращения огня

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