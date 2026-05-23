Сибіга закликав партнерів попередити Москву про ціну, якщо РФ завдасть удару по Україні

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що вдячний партнерам за попередження про ймовірний масований обстріл, але й закликав їх попередити Москву про ціну, яку РФ заплатить за удар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра у соцмережі Х.

"Зараз настав час для наших партнерів перетворити солідарність з Україною на дії. Ми вдячні за ваше попередження про масований удар. І ми розуміємо ваші попередження для ваших громадян", - написав Сибіга.

Водночас він зазначив, що ключове попередження має бути почуте не в Києві та не іноземцями. Він наголосив, що попередження має почути російський режим у Москві, і у партнерів є можливість передати Кремлю меседж.

"У вас є важелі впливу. Скористайтеся ними зараз. Попередьте Москву про ціну, яку їй доведеться заплатити. Як публічно, так і через закриті канали. Стурбованості та співчуттів недостатньо. Нам потрібні конкретні дії, що збільшують ціну війни для агресора вже зараз", - наголосив глава МЗС.

Резюмуючи він додав, що вищевказане - дуже найкращим способом висловити солідарність з українським народом.