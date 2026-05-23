Сибига призвал партнеров предупредить Москву о цене, если РФ нанесет удар по Украине

22:55 23.05.2026 Сб
Что сказал Сибига о потенциальной атаке РФ по Украине?
Сибига призвал партнеров предупредить Москву о цене, если РФ нанесет удар по Украине
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что благодарен партнерам за предупреждение о вероятном массированном обстреле, но и призвал их предупредить Москву о цене, которую РФ заплатит за удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра в соцсети Х.

"Сейчас настало время для наших партнеров превратить солидарность с Украиной в действия. Мы благодарны за ваше предупреждение о массированном ударе. И мы понимаем ваши предупреждения для ваших граждан", - написал Сибига.

В то же время он отметил, что ключевое предупреждение должно быть услышано не в Киеве и не иностранцами. Он подчеркнул, что предупреждение должен услышать российский режим в Москве, и у партнеров есть возможность передать Кремлю месседж.

"У вас есть рычаги влияния. Воспользуйтесь ими сейчас. Предупредите Москву о цене, которую ей придется заплатить. Как публично, так и через закрытые каналы. Обеспокоенности и сочувствия недостаточно. Нам нужны конкретные действия, увеличивающие цену войны для агрессора уже сейчас", - подчеркнул глава МИД.

Резюмируя он добавил, что вышеуказанное - очень лучшим способом выразить солидарность с украинским народом.

Что предшествовало

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка фиксирует подготовку России к новому массированному удару по Украине, в частности по Киеву. Причем, по данным американских и европейских партнеров, враг намерен нанести удар баллистической ракетой "Орешник".

Посольство США в Киеве этим вечером также подтвердило, что располагает информацией о вероятной серьезной атаке на Украину в течение ближайших 24 часов.

Иран и США находятся на завершающей стадии сделки о прекращении войны
