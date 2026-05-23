Посольство США в Києві попередило про загрозу масштабної атаки протягом 24 годин

Фото: людей закликали реагувати на тривоги і спускатися в укриття (Getty Images)

Посольство США в Україні має інформацію про те, що в найближчі 24 години Росія може здійснити масштабний обстріл України. На цьому тлі громадян США закликали бути готовими бути в укриттях.

"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно серйозний повітряний напад, який може статися в будь-який момент протягом наступних 24 годин. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися в разі оголошення повітряної тривоги", - йдеться в публікації. Також у відомстві закликали своїх громадян зробити такі дії: визначити місця розташування сховищ до повітряної тривоги;

завантажити на свій телефон додаток для сповіщення про повітряну тривогу;

у разі оголошення тривоги негайно сховатися в безпечному місці;

стежити за новинами місцевих ЗМІ та бути готовими скоригувати свої плани;

тримати запаси води, продуктів харчування та медикаментів;

у разі надзвичайної ситуації дотримуватися вказівок української влади та служб екстреного реагування;

ознайомитися з тим, що може і що не може не може зробити Держдепартамент США в умовах кризи.